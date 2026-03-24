El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Palma del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente las actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad y eleven las temperaturas de manera gradual.

A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 5°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C durante la tarde. Este aumento en la temperatura será notable, especialmente en las horas centrales del día, cuando se espera que el ambiente sea cálido y agradable. La sensación térmica será confortable, ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo a un 44% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que el tiempo se sienta más fresco por la mañana y más cálido durante la tarde, favoreciendo así la comodidad de los habitantes y visitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Este viento suave será un alivio ante el calor, proporcionando una brisa refrescante que hará más placentera la experiencia al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá que los planes de los ciudadanos se desarrollen sin contratiempos. La ausencia de lluvia también contribuirá a que el suelo se mantenga seco, ideal para actividades deportivas y recreativas.

El amanecer se producirá a las 07:18 y el ocaso a las 19:36, lo que brinda una buena cantidad de horas de luz solar para disfrutar de la jornada. En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.