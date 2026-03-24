El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

Hoy, 24 de marzo de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con un cielo que se mantendrá poco nuboso durante la mayor parte de la jornada. La temperatura comenzará en torno a los 15 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a 14 grados en la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 82% por la mañana y disminuyendo a un 56% hacia la tarde. Esto indica que, aunque la atmósfera será algo húmeda al inicio del día, se tornará más confortable a medida que la temperatura suba. No se prevén precipitaciones, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 9 y 35 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante en medio del calor. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

A medida que el sol se eleva en el horizonte, el orto se producirá a las 07:21, brindando luz natural para comenzar el día. Por la tarde, el ocaso se espera a las 19:39, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y la ausencia de lluvia sugiere que será un día ideal para disfrutar de paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en los parques locales.

En resumen, Los Palacios y Villafranca disfrutarán de un día primaveral, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera. Es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.