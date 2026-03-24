El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados en las horas más frescas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas. A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 18 grados . Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad, que se situará alrededor del 46% hacia la tarde.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 34 y 39 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas abiertas. A lo largo del día, se espera que la racha máxima de viento alcance los 57 km/h, lo que podría ser notable en áreas expuestas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Osuna pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 18:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 19:35, marcando el final de un día que, aunque fresco, se caracterizará por su estabilidad y ausencia de nubes. La noche se presentará con temperaturas que rondarán los 14 grados, manteniendo un ambiente fresco y agradable.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.