El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Montilla según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas más frescas.
A partir del mediodía, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 49% y el 81%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 15 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Sin embargo, no se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.
La tarde se caracterizará por un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:34. La visibilidad será óptima, lo que facilitará la observación de los paisajes de la zona. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche.
Es importante destacar que, aunque la probabilidad de tormentas es nula, se prevé un leve aumento en la nubosidad hacia la noche, pero sin afectar la claridad del cielo. La combinación de estos factores climáticos sugiere que los habitantes de Montilla podrán disfrutar de un día agradable, con temperaturas moderadas y un cielo despejado, ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la naturaleza.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.
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