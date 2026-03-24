El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

Hoy, 24 de marzo de 2026, Martos se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 11 grados a la medianoche, descendiendo ligeramente a 10 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 17 grados a media tarde y cerrando el día en torno a los 12 grados por la noche. La sensación térmica será agradable, especialmente en las horas centrales del día, lo que invitará a disfrutar del aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% y descendiendo a un 41% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la atmósfera se sentirá un poco más húmeda en las primeras horas, especialmente antes de que el sol calienta el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán los 11 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, con ráfagas que podrían llegar a los 12 km/h. Las condiciones de viento serán suaves, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Martos pueden planificar sus actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y un cielo claro.

El orto se producirá a las 07:13, marcando el inicio de un día luminoso, mientras que el ocaso se espera para las 19:31, ofreciendo una hermosa puesta de sol que cerrará un día de clima primaveral. En resumen, Martos disfrutará de un día ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.