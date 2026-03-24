El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Marchena se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traducirá en una luminosidad óptima para las actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un momento ideal para salir y disfrutar del sol.

La temperatura comenzará en torno a los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 11 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento gradual, alcanzando los 21 grados a media tarde. Este ascenso en la temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el tiempo sea propicio para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% y disminuyendo a lo largo del día hasta llegar a un 40% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre 8 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, estas condiciones no deberían representar un inconveniente significativo para disfrutar del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es un alivio para los agricultores y para aquellos que dependen del buen tiempo para sus actividades diarias. La salida del sol está programada para las 07:19 horas y se pondrá a las 19:37 horas, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz natural.

En resumen, Marchena disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.