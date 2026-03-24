El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 15 grados que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (87%), irá disminuyendo gradualmente, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort a medida que el día progresa.

El viento será un factor notable, soplando principalmente del este con velocidades que oscilarán entre los 8 y 37 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Este viento, aunque moderado, puede ser un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la naturaleza en esta época primaveral.

La puesta de sol se producirá a las 19:40, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por la claridad del cielo. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente al caer la tarde, alcanzando los 14 grados hacia el final del día, lo que permitirá disfrutar de una noche fresca y tranquila.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente soleado y seco, con temperaturas agradables y un viento que, aunque fuerte en algunos momentos, será un buen acompañante para quienes deseen salir y disfrutar del aire libre. Es un día perfecto para paseos, actividades deportivas o simplemente para relajarse en un parque.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.