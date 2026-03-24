El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mairena del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Mairena del Alcor disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá durante todo el día, proporcionando un ambiente ideal para actividades al aire libre.
Las temperaturas comenzarán en torno a los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 11 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. Este ascenso térmico será especialmente notable entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. Por la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose alrededor de los 16 grados hacia las 23:00 horas.
La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos durante la mañana, comenzando en un 87% y disminuyendo a lo largo del día hasta llegar a un 63% por la noche. Esta disminución en la humedad será favorable para la sensación térmica, haciendo que el calor sea más llevadero durante las horas más cálidas.
En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del este, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 40 km/h entre las 14:00 y las 15:00 horas. Este viento fresco ayudará a moderar las temperaturas, proporcionando un alivio agradable en medio del calor primaveral.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Mairena del Alcor pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados hará de este un día ideal para disfrutar de paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en los parques locales.
En resumen, el tiempo de hoy en Mairena del Alcor será perfecto para disfrutar de la primavera, con un ambiente soleado y temperaturas agradables que invitan a salir y aprovechar el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.
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