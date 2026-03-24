El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Lucena se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevén algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 17 grados. La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo a un 54% por la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 24 km/h, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, se espera un leve aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, con un 25% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque las condiciones no parecen indicar que se materialicen en forma de lluvia significativa.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 22:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 19:33, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte.

En resumen, Lucena disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, aunque se sugiere estar atentos a posibles cambios en el tiempo durante la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.