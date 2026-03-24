El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lucena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Lucena se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevén algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas más frescas de la mañana.
A partir del mediodía, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 17 grados. La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo a un 54% por la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.
El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 24 km/h, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, se espera un leve aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, con un 25% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque las condiciones no parecen indicar que se materialicen en forma de lluvia significativa.
A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 22:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 19:33, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte.
En resumen, Lucena disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, aunque se sugiere estar atentos a posibles cambios en el tiempo durante la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.
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