El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Lora del Río se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el horizonte durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un tiempo agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados. Este aumento en la temperatura será bien recibido por los habitantes, quienes podrán disfrutar de actividades al aire libre en un ambiente primaveral.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo a un 41% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y confortable, ideal para paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se registrará una brisa suave proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 17 km/h. Durante las horas más cálidas del día, el viento alcanzará su máxima intensidad, lo que ayudará a mitigar la sensación térmica, haciendo que el calor sea más llevadero. A partir de la tarde, el viento se tornará más ligero, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que el sol se ponga a las 19:37, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 14 grados a última hora de la noche. La noche será clara, con un cielo despejado que permitirá observar las estrellas, ideal para quienes deseen disfrutar de un paseo nocturno o simplemente relajarse en casa.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia. Los habitantes podrán aprovechar al máximo este día primaveral, disfrutando de la naturaleza y del buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.