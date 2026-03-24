El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Linares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 24 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán despejadas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.
La mañana comenzará con temperaturas frescas, alrededor de 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleve, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 19 grados a las 14:00 horas. Por la tarde, se espera un ligero descenso, pero las temperaturas se mantendrán agradables, con 18 grados a las 19:00 horas.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 64% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a un 30% hacia el final de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 8 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que avance el día, el viento se tornará más suave, con velocidades de entre 6 y 10 km/h en las horas de la tarde y noche.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que es un día ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear, hacer deporte o disfrutar de un picnic en el parque.
El orto se producirá a las 07:11 horas y el ocaso será a las 19:30 horas, brindando una buena cantidad de luz solar durante el día. En resumen, Linares disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado, perfecto para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.
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