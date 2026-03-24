El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 14 grados , y a medida que avanza la mañana, se espera que alcance los 15 grados a la 01:00. Durante las horas siguientes, la temperatura oscilará entre los 12 y 14 grados, alcanzando un máximo de 21 grados a las 15:00 horas. Este incremento en la temperatura será notable, especialmente en las horas centrales del día, donde se prevé que el ambiente se sienta cálido y agradable.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se mantendrá alta, alcanzando un 97% a la medianoche, pero irá disminuyendo a medida que avanza la jornada, llegando a un 49% a las 16:00. Esto significa que, aunque las temperaturas serán agradables, la sensación de calor podría ser más intensa en las horas de mayor temperatura.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre 10 y 15 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. A partir de las 12:00, el viento cambiará de dirección hacia el sureste, manteniendo una velocidad constante que no debería causar molestias. Las ráfagas máximas de viento alcanzarán los 28 km/h a las 14:00, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Lepe pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

El orto se producirá a las 07:26 y el ocaso a las 19:44, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo de hoy en Lepe se presenta ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.