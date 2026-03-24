El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la sensación de calidez. Durante la madrugada, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 12 grados , manteniendo un ambiente fresco. A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 11 grados a media mañana, pero comenzará a recuperarse rápidamente.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que variará entre el 43% y el 82% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 24 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con el sol, hará que la sensación térmica sea más agradable. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas de mayor exposición solar.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

La salida del sol está programada para las 07:21, mientras que el ocaso se producirá a las 19:39, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz natural. Las condiciones climáticas son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en familia en los parques locales.

En resumen, Lebrija disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes aprovechar el buen tiempo, cuidando siempre de la hidratación y la protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.