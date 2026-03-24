El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 13 grados , proporcionando un inicio fresco pero cómodo para los que se aventuren al aire libre.

A lo largo de la tarde, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 20 grados, lo que hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% por la mañana y descendiendo hasta un 34% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort térmico. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que garantiza que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por el mal tiempo.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando una brisa refrescante. En particular, se espera que la racha máxima de viento alcance los 24 km/h en las horas centrales del día, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en espacios abiertos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 19:30. La visibilidad será excelente, lo que permitirá observar las estrellas y disfrutar de la tranquilidad de la noche.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque. Aprovecha esta jornada primaveral y disfruta de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.