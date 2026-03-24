El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

Hoy, 24 de marzo de 2026, Coria del Río disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que favorecerá actividades al aire libre y paseos por la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C en la tarde, proporcionando un tiempo agradable y templado.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 89% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 40% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y algo húmeda, la tarde se sentirá más cómoda y seca, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, el viento será ligero, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h, aumentando a medida que avanza el día, con ráfagas que podrían llegar hasta los 36 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas, aunque es recomendable tener precaución con las ráfagas más fuertes.

No se prevén precipitaciones en todo el día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el río o visitas a parques locales.

El orto se producirá a las 07:21, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso, mientras que el ocaso se espera para las 19:40, ofreciendo una hermosa puesta de sol que cerrará un día perfecto. En resumen, Coria del Río se prepara para un día espléndido, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que, aunque moderado, aportará frescura a la jornada. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.