El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas fluctúen, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 71% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 45% en las horas de la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y cómoda, lo que es perfecto para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 8 km/h desde el sureste en las primeras horas, y luego variará hacia el este y el noreste a lo largo del día. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá riesgo de mal tiempo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 19:34, momento en el cual el cielo seguirá despejado, ofreciendo un espectáculo visual para quienes deseen disfrutar del ocaso.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo que se presenta.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.