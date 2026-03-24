El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 22 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 12 grados a las 4:00 a.m., aumentando gradualmente hasta alcanzar los 22 grados a las 3:00 p.m. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 21 grados, proporcionando un ambiente agradable para disfrutar de paseos o reuniones al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 83% en las primeras horas del día y disminuyendo a un 40% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y cómoda, ideal para disfrutar del tiempo primaveral.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 37 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán entre las 2:00 p.m. y las 3:00 p.m., alcanzando hasta 37 km/h. Esto podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco, especialmente en las horas de mayor temperatura, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre durante la tarde.

No se prevén precipitaciones en el día de hoy, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado.

Con el orto solar a las 7:21 a.m. y el ocaso a las 7:40 p.m., los habitantes de Castilleja de la Cuesta podrán disfrutar de una larga jornada de luz natural. Este clima primaveral es perfecto para actividades familiares, paseos en bicicleta o simplemente relajarse en los parques locales. En resumen, hoy será un día espléndido para disfrutar de la belleza de la naturaleza y el aire libre en Castilleja de la Cuesta.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.