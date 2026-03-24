El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, en Cartaya se espera un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 93% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 49% en las horas de la tarde. Esta reducción en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable, especialmente durante las horas más cálidas. Por la noche, la humedad aumentará nuevamente, pero se mantendrá en niveles aceptables.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h. Este viento suave y constante ayudará a refrescar el ambiente, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia las 18:00 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 12 grados , lo que sugiere que será recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la belleza natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.