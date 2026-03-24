El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Carmona se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 11 y 20 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando su máxima a media tarde, cuando se espera que la temperatura llegue a los 20 grados.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 90% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo gradualmente a medida que avance el día. Para las 09:00 horas, se prevé que la humedad baje a un 72%, lo que contribuirá a una sensación más fresca y confortable. A medida que el sol se eleva, la humedad se estabilizará en torno al 50-60% durante la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más seco y agradable.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el este, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 12 km/h, aumentando a medida que avanza la jornada, alcanzando picos de hasta 38 km/h en la tarde. Esta brisa, aunque moderada, puede resultar refrescante y será especialmente notable durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los habitantes de Carmona podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Los momentos más frescos se presentarán en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, cuando las temperaturas descenderán a alrededor de 13 grados. Sin embargo, la sensación térmica se mantendrá agradable gracias a la ausencia de nubes y la presencia del viento.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento que aportará frescura. Es un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.