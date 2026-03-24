El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados a la 01:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 17 grados a las 10:00 y suba hasta los 19 grados a las 11:00. El pico de calor se registrará alrededor de las 14:00, cuando se prevé que la temperatura alcance los 23 grados, ofreciendo un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 82% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A las 09:00, la humedad se situará en un 65%, lo que contribuirá a una sensación térmica más cómoda. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad podría aumentar ligeramente, alcanzando un 54% a las 21:00, aunque esto no afectará significativamente el confort general.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 8 y 20 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 16:00, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes de Camas pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

El orto se producirá a las 07:21 y el ocaso a las 19:39, brindando un total de más de 12 horas de luz solar. Este es un día ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en el exterior, aprovechando el tiempo favorable que se presenta en Camas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.