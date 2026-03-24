El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Cabra, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 18 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas, alcanzando un mínimo de 11 grados a primera hora de la mañana, mientras que por la tarde se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 18 grados en su punto máximo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% al amanecer y disminuyendo gradualmente a un 50% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura podría ser notable en las primeras horas, especialmente con la brisa suave que se espera.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del suroeste y del este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h. Durante la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 19 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Cabra pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas de la mañana y la tarde, cuando las temperaturas son más frescas.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con un ligero aumento de nubes hacia la tarde, pero sin que esto afecte la luminosidad del día. La puesta de sol está prevista para las 19:33, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día agradable y soleado.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.