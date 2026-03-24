El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 15 grados , que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (84%), irá disminuyendo gradualmente, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort durante las horas centrales del día.

El viento soplará desde el este, con rachas que alcanzarán hasta los 35 km/h en su punto máximo, especialmente en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean actividades al aire libre, ya que las ráfagas pueden ser más intensas en ciertos momentos.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar del sol.

Durante la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 21 grados, con un descenso gradual hacia la noche, donde se espera que la temperatura caiga a 14 grados. La humedad aumentará ligeramente al caer la tarde, pero se mantendrá en niveles aceptables, lo que permitirá que la noche sea fresca y agradable.

El ocaso se producirá a las 19:40, marcando el final de un día que promete ser soleado y cálido. Los residentes de Bormujos pueden aprovechar al máximo este clima favorable, disfrutando de actividades al aire libre y de la belleza del entorno natural que ofrece la localidad. En resumen, el día se presenta ideal para disfrutar de la primavera en todo su esplendor, con un tiempo que invita a salir y disfrutar de la vida al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.