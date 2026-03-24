El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 53% y aumentando gradualmente hasta un 69% en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 13 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 23 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los habitantes de Bailén pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también favorecerán la visibilidad, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La humedad también comenzará a aumentar, llegando a un 52% al caer la noche. El ocaso se producirá a las 19:31, marcando el final de un día que, sin duda, será agradable y propicio para disfrutar de la primavera en Bailén.

En resumen, el tiempo de hoy en Bailén se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, lo que permitirá a los ciudadanos disfrutar de un día primaveral ideal para actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.