El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando los 11 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo a un 39% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. La ausencia de precipitaciones es notable, ya que se prevé que no haya lluvias a lo largo del día, lo que es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 24 y 41 km/h en las primeras horas. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional. Las rachas más fuertes se experimentarán en la mañana, mientras que por la tarde se espera que el viento se calme, con velocidades que rondarán los 16 km/h.

La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 17 grados . A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 14 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:29 horas, momento en el que las temperaturas seguirán bajando, y la humedad comenzará a aumentar ligeramente.

En resumen, Baeza disfrutará de un día mayormente soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas serán frescas, especialmente por la mañana y al caer la tarde, y el viento del sureste aportará una brisa agradable. No se prevén lluvias, lo que permitirá que los habitantes y visitantes de la ciudad aprovechen al máximo este día primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.