El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Baena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo a un 43% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a una sensación de frescura en las primeras horas, pero se tornará más confortable a medida que la temperatura aumente. La combinación de temperaturas agradables y una humedad controlada hará que el día sea propicio para disfrutar de paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 22 km/h, principalmente desde el norte y noreste. Esto podría generar una ligera brisa que, aunque no será intensa, será suficiente para refrescar el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día. Las direcciones del viento variarán a lo largo del día, pero en general, se mantendrán en el rango de 3 a 10 km/h, lo que no debería causar inconvenientes.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Sin embargo, hay una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, aunque esta probabilidad es baja, con un 20% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Aun así, las condiciones generales del tiempo no sugieren que se materialicen.

En resumen, Baena disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un momento ideal para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea en un paseo por el campo o en actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de tormentas hacen que hoy sea un día perfecto para disfrutar del buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.