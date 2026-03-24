El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando los 11 grados a las 2 de la tarde.

La ausencia de precipitaciones es un aspecto destacado de la predicción meteorológica. Durante todo el día, no se anticipa lluvia, lo que facilitará actividades al aire libre y desplazamientos sin inconvenientes. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

En cuanto a la temperatura, se prevé un aumento gradual a medida que se acerque la tarde, alcanzando un máximo de 22 grados entre las 3 y las 4 de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 54% por la mañana y bajará a un 36% hacia la tarde. Esto generará un ambiente más confortable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura en las horas más cálidas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:32.

En resumen, Andújar disfrutará de un día primaveral, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una jornada perfecta para salir a pasear, realizar actividades deportivas o simplemente disfrutar del aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.