El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 15 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, con un 94% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, situándose en un 72% a media tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con una velocidad que oscilará entre los 9 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a lo largo del día. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el este, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 26 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en Aljaraque, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se prevé para las 19:43 horas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 13 grados hacia el final del día. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que la noche sea ideal para paseos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.