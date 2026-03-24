El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá la Real según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que la temperatura llegue a los 16 grados.
La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, alcanzando un 84% a las 2 de la madrugada, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en torno al 50% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable.
En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 15 km/h. Las rachas más intensas se prevén alrededor de las 9 de la mañana, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en las copas de los árboles y en la vegetación local.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Alcalá la Real podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas pueden descender.
La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de que el tiempo será estable y tranquilo. A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 19:31, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un atardecer claro y sin nubes.
En resumen, el día en Alcalá la Real se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los ciudadanos podrán aprovechar al máximo este clima favorable, ya sea para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.
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