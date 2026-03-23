El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en El Viso del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 23 de marzo de 2026, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 22 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando temperaturas agradables a medida que avanza el día.
A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 13 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados hacia las 06:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, se espera un aumento gradual, alcanzando los 20 grados a las 13:00, y culminando en un máximo de 22 grados a las 15:00. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 19 grados a las 18:00 y cerrando el día con 15 grados a las 23:00.
La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 78% y alcanzando un pico del 93% a las 06:00. A medida que el día avanza, la humedad irá disminuyendo, situándose en un 39% hacia las 16:00, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort en las horas más cálidas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 30 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán por la tarde, alcanzando hasta 30 km/h a las 22:00, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 3 y 11 km/h, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, y el sol brillará con fuerza, especialmente en las horas centrales del día, lo que invitará a los habitantes de El Viso del Alcor a disfrutar de paseos y actividades en parques y espacios abiertos.
En resumen, el tiempo de hoy en El Viso del Alcor se presenta como una jornada primaveral, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado que hará de este un día perfecto para disfrutar del aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.
- Un accidente de tráfico entre Posadas y Palma del Rio deja un muerto y cuatro heridos
- Irene Matamoros, hija de Kiko Matamoros, se casa en Lucena: todos los detalles de la boda en Córdoba
- El precio del combustible se desploma en Córdoba tras la bajada del IVA: estas son las gasolineras más baratas para repostar
- Comienzan las obras para estabilizar el talud del Cerro de los Poetas de Puente Genil
- Ave, Moriles, Córdoba te saluda: el Imperio Romano desfila por el Centro de la ciudad
- Almodóvar del Río abre su Zoco de la Encantá con un pasacalles
- Detectan casi un centenar de enganches ilegales a la luz en una barriada de Palma del Río
- Senderismo en Córdoba: la ruta para descubrir una joya botánica en la sierra de Córdoba