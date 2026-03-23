El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para comenzar el día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando los 19 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de un cielo que, aunque despejado, presentará intervalos de nubes altas, especialmente en las horas de la tarde. La combinación de sol y nubes altas ofrecerá un espectáculo visual atractivo, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 11 km/h. Este viento será suave y contribuirá a la sensación de frescura durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, hacia la tarde, se espera un aumento en la intensidad del viento, alcanzando rachas de hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el tiempo. Las condiciones son ideales para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia la hora del ocaso, que será a las 19:37. La humedad aumentará ligeramente, pero el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila y agradable.

En resumen, Utrera disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento suave, ideal para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.