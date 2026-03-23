El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

Hoy, 23 de marzo de 2026, el tiempo en Úbeda se presenta mayormente despejado durante las primeras horas del día, con temperaturas que oscilan entre los 11°C y 9°C en la madrugada. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 14°C hacia el mediodía, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, la temperatura continuará en ascenso, alcanzando un máximo de 19°C. Sin embargo, se anticipa un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que podrían cubrir parcialmente el cielo. A pesar de esto, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto sugiere que los residentes de Úbeda pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al exterior.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 82% en la mañana y disminuyendo gradualmente a un 44% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura en las primeras horas, aunque el tiempo se tornará más confortable a medida que la temperatura aumente.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte con velocidades que varían entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día. La dirección del viento, predominantemente del norte, también puede influir en la sensación térmica, haciendo que el tiempo se sienta un poco más fresco en comparación con las temperaturas reales.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 12°C hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 19:28. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje nocturno de Úbeda.

En resumen, el día de hoy en Úbeda se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los habitantes y visitantes de la ciudad pueden aprovechar al máximo este clima favorable, ya sea para realizar actividades recreativas o simplemente para disfrutar de un paseo por sus hermosas calles.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.