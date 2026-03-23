El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 94% en la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en torno al 33% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, aumentando en intensidad en las horas de la tarde, donde se podrían registrar rachas de hasta 25 km/h. Esto podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

La salida del sol está programada para las 07:22, y el ocaso se producirá a las 19:38, lo que nos brinda un día largo y luminoso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables sugiere que será un buen día para pasear por los parques locales o disfrutar de una comida en una terraza.

No se prevén lluvias a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. En resumen, Tomares disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables y un tiempo mayormente despejado, perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.