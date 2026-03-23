El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, San Juan de Aznalfarache se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 14°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 26°C en la tarde, proporcionando un tiempo cálido ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 80% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo gradualmente a medida que avance la jornada, situándose en torno al 44% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y cómoda.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que variarán entre 10 y 26 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. La dirección del viento cambiará a medida que avance el día, pasando de ser predominantemente del sur a orientarse hacia el este y el noreste.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares.

El cielo se mantendrá despejado en las primeras horas, con algunas nubes altas apareciendo en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de vistas panorámicas y un cielo despejado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16°C hacia las 23:00 horas. La humedad aumentará nuevamente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 19:38, marcando el final de un día soleado y agradable.

En resumen, hoy en San Juan de Aznalfarache se espera un tiempo ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.