El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Puente Genil según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 9 y 12 grados , con una humedad relativa que comenzará alta, alcanzando hasta el 94% a las 7 de la mañana.
A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a aumentar, alcanzando los 11 grados a las 8 de la mañana. La brisa será suave, con vientos del sureste que soplarán a una velocidad de 11 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura agradable. La humedad comenzará a descender, lo que permitirá que el día se sienta más cálido y cómodo.
Durante la tarde, el cielo se cubrirá con nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 22 grados . La humedad seguirá disminuyendo, situándose en torno al 34%, lo que favorecerá un ambiente más seco y cálido. Los vientos se mantendrán en dirección norte, con velocidades que oscilarán entre 8 y 11 km/h, lo que aportará un ligero alivio ante el calor.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde, aunque las posibilidades de lluvia son prácticamente inexistentes. La probabilidad de tormenta también se mantiene en cero, lo que asegura un día tranquilo y sin sobresaltos meteorológicos.
Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 8 de la noche. La humedad comenzará a aumentar, llegando a un 51% hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 19:33, marcando el final de un día mayormente soleado y agradable.
En resumen, Puente Genil disfrutará de un día primaveral, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo que, aunque se nublará ligeramente en la tarde, no traerá consigo lluvias.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.
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