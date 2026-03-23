El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 7 y 9 grados , con una humedad relativa que rondará el 81% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando los 11 grados a las 9 de la mañana y llegando a los 14 grados hacia el mediodía. La humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a una sensación más cálida. Sin embargo, a partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones significativas. Las nubes altas se mantendrán durante la tarde y la noche, lo que podría dar lugar a un atardecer pintoresco.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h a lo largo del día. Las rachas de viento serán más intensas en la tarde, alcanzando hasta 14 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante el aumento de las temperaturas. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el norte en las horas de la tarde, manteniendo una brisa suave que será bien recibida por los habitantes de la localidad.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante todo el día, con un 0% de posibilidad de lluvia en las primeras horas y un leve aumento al 10% en la franja horaria de la tarde, aunque sin expectativas de tormentas. Esto sugiere que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 10 de la noche. La humedad relativa aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 19:31, marcando el final de un día mayormente soleado y agradable en Priego de Córdoba.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.