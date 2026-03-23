El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

Hoy, 23 de marzo de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo a un 46% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco al inicio, se tornará más confortable conforme se calienta el día. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h. Este viento será suave, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más placentera. No se anticipan rachas fuertes, lo que significa que no habrá interrupciones significativas en las actividades cotidianas.

Respecto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y seco. Las probabilidades de tormenta también son inexistentes, lo que garantiza un día tranquilo en términos meteorológicos.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La noche se presentará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:34. La temperatura por la noche se mantendrá en torno a los 11 grados, lo que sugiere que será una noche fresca pero agradable.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día primaveral, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea dando un paseo, practicando deporte o simplemente relajándose al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.