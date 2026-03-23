El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Palma del Río se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y las temperaturas comenzarán en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más tempranas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 14 grados hacia las 10 de la mañana.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 93% a las 00:00, pero irá disminuyendo gradualmente a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 66% hacia el final de la jornada. Esto permitirá que el ambiente se sienta más fresco y agradable, especialmente durante las horas centrales del día.

El viento soplará desde el este-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 19 km/h. Este viento moderado contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A lo largo de la jornada, las temperaturas continuarán su ascenso, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Este aumento de temperatura, combinado con el cielo despejado, hará que la sensación térmica sea bastante agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol, ya que la radiación UV puede ser intensa.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son perfectas para paseos, deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un día en familia en los parques locales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 22:00. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 19:36. En resumen, Palma del Río disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables y un cielo despejado, ideal para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.