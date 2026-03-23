El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

Hoy, 23 de marzo de 2026, Los Palacios y Villafranca se despertará bajo un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados durante la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 24 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 37% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero el calor se hará más evidente a medida que el sol se eleve en el cielo. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con una velocidad que oscilará entre los 10 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Hacia la tarde, se espera que el viento alcance rachas de hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor creciente. Las direcciones del viento variarán, predominando el noreste y el este, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, lo que es ideal para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 18:00 horas. La noche caerá con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 19:38 horas. La temperatura se estabilizará en torno a los 15 grados durante la noche, ofreciendo un ambiente fresco y agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo de hoy en Los Palacios y Villafranca se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.