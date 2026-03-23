El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Osuna según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de marzo de 2026, se espera en Osuna un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 10 y 12 grados , con una ligera brisa proveniente del sureste que alcanzará velocidades de hasta 12 km/h.
A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 14 grados a las 9 de la mañana y llegando a un máximo de 21 grados en la tarde. La humedad relativa será alta en las primeras horas, rondando el 89%, pero irá disminuyendo gradualmente a medida que el día avance, situándose en torno al 40% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y húmeda, la tarde se presentará más cálida y cómoda.
A partir de las 9 de la mañana, se comenzarán a formar nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, lo que significa que no hay expectativa de tormentas o chubascos. Sin embargo, entre la 1 y las 7 de la tarde, existe una ligera posibilidad de que se presenten algunas nubes más densas, aunque sin afectar la claridad del cielo.
El viento, que soplará del sureste, irá aumentando en intensidad a lo largo del día. Se espera que alcance rachas de hasta 36 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde. A partir de las 6 de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados a las 7 de la tarde y bajando a 15 grados hacia el final del día.
La puesta de sol se producirá a las 19:35, ofreciendo un espectáculo visual con el cielo despejado y las nubes altas que podrían teñirse de colores cálidos al atardecer. En resumen, hoy será un día mayormente soleado y cálido en Osuna, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo agradable y sin riesgo de lluvias.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.
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