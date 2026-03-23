El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Morón de la Frontera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con la escasa nubosidad, creará un tiempo cálido y propicio para disfrutar de la primavera. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo a un 44% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur a una velocidad de 7 km/h, que irán aumentando a medida que avance el día. En la tarde, se espera que el viento sople del noreste, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante. Sin embargo, en las horas de mayor actividad, se prevé que las rachas de viento puedan llegar hasta los 32 km/h, especialmente en la tarde, lo que podría ser un alivio ante el calor.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los habitantes de Morón de la Frontera pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en un parque.

A medida que el día avance hacia la tarde, el ocaso se producirá a las 19:36, ofreciendo una hermosa puesta de sol que culminará un día de temperaturas agradables y cielos despejados. En resumen, el tiempo de hoy en Morón de la Frontera se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, con un ambiente cálido y sin lluvias a la vista.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.