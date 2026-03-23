El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Montilla se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y las temperaturas se mantendrán en torno a los 11 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día. Este incremento en la temperatura, combinado con la escasa nubosidad, permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo que la sensación térmica sea más cálida. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% por la mañana y disminuyendo a un 54% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la atmósfera se sentirá un poco más húmeda en las primeras horas, lo que podría ser perceptible para algunas personas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h. Durante la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor en las horas más cálidas del día. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento no será excesivamente fuerte, podría ser suficiente para mover algunas ramas y hojas, creando un ambiente fresco y dinámico.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Montilla pueden disfrutar de un día completamente seco. Esta ausencia de lluvias, junto con el cielo despejado, hace que sea un momento perfecto para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy será mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de la primavera. Con temperaturas agradables, un viento suave y sin posibilidad de lluvia, es un día propicio para salir y aprovechar al máximo el buen tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.