El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un ligero aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa se mantendrá alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 94% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 70% por la tarde, lo que contribuirá a un tiempo más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en la vegetación y una sensación de frescura en el ambiente. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen en cuenta estas condiciones, especialmente en las horas de mayor viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los habitantes de Moguer podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares. La ausencia de lluvias también es un alivio para aquellos que han estado lidiando con el barro y la humedad de días anteriores.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14°C. La nubosidad aumentará, pero se mantendrá en un nivel que no afectará la visibilidad ni la calidad del aire. El ocaso se producirá a las 19:41, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de la naturaleza y el entorno de Moguer.

En resumen, el tiempo de hoy en Moguer se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y vientos moderados, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.