El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 79% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescura.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque comenzará despejado, presentará algunas nubes altas a partir de la tarde, especialmente entre las 12:00 y las 18:00 horas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta los 27 km/h en las horas centrales de la tarde. La dirección del viento variará, predominando del norte y noreste, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. En la mañana, se registrarán vientos de entre 7 y 10 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza.

La tarde será el momento más cálido del día, con temperaturas que alcanzarán los 18 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas. A partir de las 18:00, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, situándose en torno a los 17 grados hacia el final de la tarde. La humedad relativa también comenzará a bajar, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

Al caer la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco. Las temperaturas nocturnas se situarán alrededor de los 11 grados , lo que hará que la noche sea ideal para actividades al aire libre. El ocaso se producirá a las 19:30, marcando el final de un día que, aunque comenzará fresco, se transformará en una tarde cálida y agradable.

En resumen, Martos disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para salir y disfrutar del aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.