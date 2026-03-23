El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura comience a aumentar, alcanzando los 21 grados hacia el mediodía. El cielo seguirá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes altas a partir de la tarde, lo que podría suavizar la intensidad del sol. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 62% hacia el mediodía, lo que contribuirá a un ambiente más agradable.

El viento será un factor a tener en cuenta durante el día. Se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 23 km/h en las horas centrales de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante el aumento de temperatura. A partir de las 3 de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 23 grados , lo que hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 10 de la noche. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando un 66% al final de la jornada. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Marchena podrán disfrutar de un día seco y soleado.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy se caracteriza por un inicio despejado, un aumento gradual de la temperatura y la presencia de algunas nubes altas en la tarde, sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando las agradables temperaturas y el viento suave que acompañará la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.