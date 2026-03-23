El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

Hoy, 23 de marzo de 2026, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los primeros rayos de sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 26 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, con valores que rondarán el 80%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca al amanecer. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, especialmente en las horas de mayor calor, donde se espera que baje hasta un 33% en la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable y cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, el viento será suave, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h, pero se intensificará en la tarde, con ráfagas que podrían llegar a los 25 km/h. Esto proporcionará un alivio refrescante en las horas más cálidas, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque o una reunión con amigos. La probabilidad de lluvia es nula, lo que garantiza que los planes no se verán afectados por el tiempo.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:39. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores de alrededor de 17 grados hacia la noche, lo que hará que la velada sea agradable y templada.

En resumen, Mairena del Aljarafe vivirá un día primaveral ideal, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea perfecta para disfrutar del aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.