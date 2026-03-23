El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Lucena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 19 grados en su punto máximo, alrededor de las 14:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 82% y descenderá hasta un 38% en las horas más cálidas. Esto generará un ambiente más seco y cómodo para las actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 14 km/h en la tarde. Esta brisa suave será un alivio agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, se prevé que el viento alcance ráfagas más intensas, llegando hasta 26 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La probabilidad de tormentas también se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las nubes comenzarán a aumentar, pero no se espera que afecten significativamente el tiempo. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde, alcanzando los 12 grados al final del día. El ocaso se producirá a las 19:32 horas, marcando el final de un día mayormente soleado.

En resumen, Lucena disfrutará de un día primaveral, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado. Los habitantes podrán aprovechar al máximo este clima favorable, ya que no se prevén cambios drásticos en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.