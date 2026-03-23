El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 13°C a las 10°C, con una ligera tendencia a descender conforme avanza la mañana.

A medida que el día progresa, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 24°C en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado por la aparición de nubes altas, que comenzarán a cubrir el cielo a partir de la sexta hora del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Lora del Río podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 99% en la madrugada, pero irá disminuyendo a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 56% por la tarde. Este descenso en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominando del este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 10 km/h en la tarde. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 18 km/h, lo que proporcionará una brisa fresca y agradable, ideal para disfrutar de un paseo o actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo que los residentes de Lora del Río puedan disfrutar de un atardecer espectacular, con el ocaso programado para las 19:36. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14°C hacia el final de la jornada.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.