El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, se presenta en Linares con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C y 10°C en las primeras horas, alcanzando un máximo de 21°C durante la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 80% y descenderá a niveles más cómodos a medida que avance el día.

A lo largo de la mañana, se espera que el viento sople desde el sur a una velocidad de 3 a 5 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevé que alcance hasta 10 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se anticipan ráfagas fuertes, lo que permitirá que la jornada se desarrolle sin inconvenientes.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se pronostica un 0% a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias ni tormentas. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y actividades en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 18°C hacia las 19:00 horas. La humedad relativa también experimentará un ligero aumento, pero se mantendrá en niveles aceptables, lo que evitará que el ambiente se sienta incómodo. El ocaso se producirá a las 19:29, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy es ideal para disfrutar de un día soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones. Se recomienda aprovechar el buen tiempo para realizar actividades al aire libre, ya que las condiciones serán favorables durante todo el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.