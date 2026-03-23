El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas siguientes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 12 grados, proporcionando un inicio fresco pero cómodo para los habitantes de la localidad.

A partir de las 09:00 horas, la temperatura comenzará a aumentar gradualmente, alcanzando los 15 grados a las 10:00 horas y llegando a un máximo de 21 grados entre las 13:00 y las 16:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que pasará del 89% en la madrugada a un 53% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de entre 4 y 6 km/h, aumentando a medida que avanza el día. A partir de las 12:00 horas, se prevé que el viento sople del este a velocidades de hasta 19 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, con rachas que podrían llegar a los 25 km/h. Este viento, aunque moderado, puede aportar una sensación refrescante, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los leperos disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados a las 22:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:43 horas. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados hará de este día una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en Lepe.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.