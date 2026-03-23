El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 15 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, comenzando en un 82% y descendiendo gradualmente hasta un 44% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero a medida que la temperatura suba, el ambiente se tornará más cálido y confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor del día. La dirección del viento, predominantemente del sur, contribuirá a mantener el tiempo seco y despejado.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que garantiza que los eventos programados en la ciudad no se verán afectados por condiciones meteorológicas adversas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol se mantengan presentes hasta el ocaso, que se producirá a las 19:39. Este será un momento ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o de una cena en una terraza, ya que las temperaturas comenzarán a descender suavemente hacia la noche.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo y salir a disfrutar de lo que la jornada tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.